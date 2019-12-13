جددت سفارة الكويت لدى بغداد دعوتها للمواطنين الكويتيين بعدم السفر الى العراق في الوقت الراهن كما دعت المتواجدين هناك الى المغادرة فورا وذلك “حفاظا على امنهم وسلامتهم في ظل الاوضاع التي يشهدها العراق حاليا”.

واكدت السفارة في بيان حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه اليوم الجمعة ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص (الصيد) في عموم الاراضي العراقية منوهة بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي “تصل الى السجن”.

وتمنت بأن “يعم الامن والاستقرار في ربوع العراق الشقيق”.

ويشهد العراق احتجاجات منذ أكثر من 40 يوما للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل واقالة الحكومة وتعديل الدستور واقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.