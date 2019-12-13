انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام مجددا اليوم الجمعة تحقيق العزل الذي يجريه مجلس النواب ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرة أنه وصل إلى “نهايته المشينة” في اللجنة القضائية وذلك بعد أن اقرت اللجنة الاتهامين الموجهين لترامب حول اساءة استخدامه للسلطة وعرقلة العدالة.

وقالت غريشام في بيان ان “مهزلة تحقيق العزل اليائسة وصلت في اللجنة القضائية بمجلس النواب إلى نهايتها المشينة”.

وأضافت أن ترامب “يتطلع إلى أن يتلقى في مجلس الشيوخ المعاملة المنصفة والإجراءات القانونية الواجبة والتي لا يزال ينكرها مجلس النواب بشكل مخز”.

وأعلن رئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير أن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على مادتي العزل اللتين صوتت عليهما اللجنة القضائية.

وأوضح هوير في بيان “ستعرض هاتان المادتان الأسبوع المقبل على مجلس النواب” ليصوت عليهما بشكل كامل.

وقد اقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب اليوم كلا الاتهامين الموجهين للرئيس ترامب حول اساءة استخدامه للسلطة وعرقلة العدالة.