الكويتي فيصل العتل رئيسا لاتحاد المهندسين العرب

فاز مرشح الكويت رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل برئاسة اتحاد المهندسين العرب بالتزكية في الانتخابات التي جرت اليوم السبت.

وجاءت تزكية العتل خلال اجتماعات الدورة ال75 للمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب التي استضافتها نقابة المهندسين الأردنيين بمشاركة ممثلي اتحادات وجمعيات هندسية من 18 دولة عربية.

وأعرب العتل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن امتنانه للثقة التي منحها الاتحاد لمرشح الكويت والتي جاءت من منطلقات عدة أبرزها “الدور الريادي للكويت في ميادين العمل العربي المشترك بقيادة قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.

وقال انه التمس من المشاركين في الاجتماع الذي ينعقد لأول مرة بمشاركة جميع اعضائه “الاعتزاز” بالدور الكويتي في دعم الاشقاء والوقوف معهم و”تثمينهم” المواقف الكويتية المشرفة على صعيد دعم جهود التعاون العربي في المجالات كافة.

وأكد العتل الحرص على ان يكون الاتحاد الذراع المهني الذي يدعم مشاركة المهندسين العرب في مختلف مناحي التنمية العربية معربا عن امله ان يشهد عمل الاتحاد نقلة نوعية ترتقي بأداء المهندس العربي وتعزز دوره في مجتمعه.

واضاف ان المهندسين العرب في الكويت يشكلون 70 بالمئة من اجمالي المهندسين في الدولة وان جمعية المهندسين الكويتية اعتمدت نحو 85 بالمئة منهم ومنحتهم شهادات مزاولة مهنة في سوق العمل التي ستشهد توسعا في اطار (رؤية الكويت 2035).

ووفق العتل فقد اسهم برنامج تنظيم سوق العمل الهندسي في الكويت في رفع أجور المهندسين العرب المعتمدين والمرخص لهم بنسبة تصل الى 100 بالمئة معربا عن امله ان يتم منح اتحاد المهندسين العرب في المستقبل ترخيص مزاولة مهنة مهندس عربي موحد لجميع الاتحادات والجمعيات العربية تقره الحكومات العربية ويتم اعتماده عالميا وكذلك اعتماد اكاديمي موحد لجميع مؤسسات التعليم الهندسية العربية وتقره الحكومات العربية ايضا.

وكان وزير الاشغال العامة والإسكان الأردني فلاح العموش قد افتتح اليوم فعاليات الاجتماع بكلمة اكد خلالها أهمية تضافر جهود المهندسين العرب من خلال اتحادهم ليمارسوا دورهم في جهود بناء وتطوير الاقتصاد العربي والنهوض به.

ومن جانبه اكد نقيب المهندسين الأردنيين احمد سمارة الزعبي أهمية تفعيل الدبلوماسية النقابية العربية لتعزيز دور المهندسين العرب والتعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وجرى خلال الاجتماع اختيار اعضاء المكتب الدائم للاتحاد حيث تم تزكية المهندس عبدالقادر تميم من السودان نائبا لرئيس الاتحاد والدكتور عادل الحديثي من العراق أمينا عاما للاتحاد والمهندس هشام ابوسنة من مصر أمينا للمال.

كما تم انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد حيث فاز الدكتور خليل الحوسني من الامارات ممثلا عن الخليج العربي والمهندس شكيب عودة الله من الاردن ممثلا عن المشرق العربي والمهندس محمد امين الأندلسي من تونس ممثلا عن المغرب العربي.

يذكر ان اتحاد المهندسين العرب قد تأسس عام 1963 ويتخذ من مصر مقرا له ويهدف بشكل رئيس الى تجميع إمكانيات المهندسين العرب وتكريس جهودهم لخدمة أهداف الأمة العربية في بناء وحدتها واستقلالها السياسي والاقتصادي والحفاظ على التراث الهندسي العربي و إبراز أثره في تقدم الحضارة والعمل على أن يسهم في تطورها ونموها.