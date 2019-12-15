قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي خالد مهدي ان اجمالي الاعتمادات المالية بخطة التنمية (2019-2020) بلغ 3ر3 مليار دينار كويتي (نحو 9ر10 مليار دولار امريكي) مقابل 8ر3 مليار دينار (نحو 5ر12 مليار دولار في خطة (2018-2019).

واضاف مهدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد للاعلان عن نتائج تقرير المتابعة للنصف من الخطة ان اجمالي عدد المشاريع المدرجة بها بلغ 135 مشروعا بينها 51 مشروعا بالمرحلة التحضيرية بنسبة 38 في المئة و75 مشروعا بالمرحلة التنفيذية بنسبة 56 في المئة.

واوضح ان خطة التنمية (2019-2020) تتضمن ايضا خمسة مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 4 في المئة وثلاثة مشاريع انجزت بنسبة 2 في المئة ومشروع واحد في مرحلة التسليم بنسبة 1 في المئة.

وذكر ان اجمالي الانفاق على مشاريع الخطة خلال النصف الاول من (2019-2020) بلغ 620 مليون دينار (نحو ملياري دولار) مقابل 88ر1 مليار دينار (نحو 2ر6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من خطة (2018-2019).

وبين ان نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية (2019-2020) بلغت 56 في المئة بينما بلغت 59 في المئة بخطة (2018-2019) وبلغت 53 في المئة بخطة التنمية (2017-2018).

وحول التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات قال مهدي انها بلغت 581 تحديا بينها 212 تحديا اداريا و104 تحديات مالية و161 تحديا فنيا و85 تحديا لدى جهات رقابية و 19 تحديا لاسباب تشريعية.

واشار الى حل 465 تحديا بنسبة 80 في المئة من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ هذه المشروعات.

وذكر ان عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة (2019-2020) بلغ 22 مشروعا باعتمادات مالية سنوية تقدر ب 7ر2 مليار دينار (نحو 9ر8 مليار دولار) انفق منها نحو 2ر20 في المئة بنهاية النصف الاول.

واوضح ان المشروعات الاستراتيجية تضمنت اربعة مشاريع تتعلق بركيزة رعاية صحة عالية الجودة وبلغت نسبة الانفاق فيها 68ر9 في المئة ومشروع واحد ضمن ركيزة رأسمال بشري ابداعي بنسبة انفاق 97ر33 في المئة وخمسة مشروعات ضمن ركيزة بيئة معيشية مستدامة بنسبة انفاق 05ر8 في المئة.

وقال ان المشروعات الاستراتيجية تضمنت ستة مشروعات ضمن ركيزة بنية تحتية متطورة بنسبة انفاق 7ر20 في المئة وستة مشروعات في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام بنسبة انفاق 73ر22 في المئة.