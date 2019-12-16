طقس الكويت: أمطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق

قال رئيس قسم التنبؤات البحرية في ادارة الارصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي ان البلاد تشهد موجة امطار متفرقة تكون رعدية احيانا خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة على بعض المناطق متوقعا أن تستمر فرص الامطار حتى الساعات المتأخرة من نهار اليوم الاثنين.

واضاف البلوشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي يصاحبه منخفض متعمق في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار.

واوضح ان الامطار مصحوبة بنشاط للرياح قد تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الامواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام ويبدأ التحسن في الساعات الأولى من مساء اليوم.

واهاب بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة خصوصا مرتادي البحر والطرق البرية مؤكدا ضرورة متابعة النشرة الجوية من الموقع الالكتروني الرسمي لادارة الارصاد الجوية.