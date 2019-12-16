قرر حكم المباراة الذي ادار مواجهة القادسية مع الشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الكويتي لكرة القدم (دوري فيفا) ايقاف اللقاء بسبب تساقط الامطار الغزير وحالة عدم استقرار الطقس.

وكان الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على استاد نادي الشباب اليوم الاثنين قد انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر ان تحدد لجنة المسابقات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم موعد استئناف المباراة في وقت لاحق.