مواجهتان ناريتان لريال مدريد وليفربول بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية عن مواجهتين ناريتين لكل من ريال مدريد وليفربول.

ويصطدم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة (13 لقبًا) بمانشستر سيتي، فيما يواجه ليفربول حامل اللقب نظيره أتلتيكو مدريد.

وتأتي ضمن الصدامات القوية أيضًا مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي.

ويخوض توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، مواجهة صعبة أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

فيما حملت القرعة مواجهة سهلة نسبيًا بالنسبة لبرشلونة حيث يواجه نابولي، وكذلك الحال بالنسبة ليوفنتوس الذي يلتقي ليون.

وفي مباراتين متكافئتين يلعب فالنسيا مع أتالانتا، وتوتنهام مع لايبزيج.

نتيجة القرعة



مباراة الذهاب مباراة الإياب بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان ريال مدريد × مانشستر سيتي أتالانتا × فالنسيا أتلتيكو مدريد × ليفربول تشيلسي × بايرن ميونخ ليون × يوفنتوس توتنهام × لايبزيج نابولي × برشلونة

مواعيد المباريات

تقرر خوض مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 18، 19، 25 و26 فبراير/ شباط عام 2020، على أن تقام جولة الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس / آذار، علمًا بأن الفريق الأول يخوض مباراة الذهاب على ملعبه.

وفور انتهاء منافسات دور الـ16، سيجري اليويفا قرعة أخرى لدور الـ8 ونصف النهائي وكذلك المباراة النهائية يوم 20 مارس/ آذار من العام المقبل.

وبالنسبة لقرعة المباراة النهائية، فإنها ستكون لتحديد المضيف والضيف للقاء، حيث يستحوذ الأول على بعض الامتيازات، منها اللعب بالطاقم الأساسي حال تعارض الألوان، والاستئثار بغرفة خلع الملابس الرئيسية في الملعب، وغيرها.