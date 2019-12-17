الكويت – 17 – 12 (كونا) — أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فيما يلي نصه:

“مرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 ربيع الاول 1441 هجري الموافق 19 نوفمبر 2019 بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من :

1 – احمد منصور الاحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

2 – انس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

3 – خالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة

4 – محمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب

5 – الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة

6 – المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية

7 – الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء

8 – مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة

9 – الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية

10 – الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاسكان

11 – الدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

12 – الدكتورة غدير محمد محمود اسيري وزيرا للشؤون الاجتماعية

13 – مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الامة

14 – وليد خليفة احمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء



صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 ربيع الآخر 1441 ه

الموافق 17 ديسمبر 2019 م” (النهاية)

ا ع س

