وفيات يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

محمد ناصر محمد سلطان العجمي 58 عاماً «شُيع» الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: سعد العبدالله ، ق8 ، ش849 ، م366 ، ازرق 34، ت: 65557966 – 99878289.

فضيه محمد رغيان العازمي أرملة، هزاع مزيد العازمي، 71 عاماً «شُيعت» الرجال: القرين ، ق1 ، ش22 ، م24 – النساء: عبدالله المبارك ، ق5 ، ش505 ، م41، ت: 50832226 – 55109998.

هيا عبدالله عبدالمحسن الصانع 75 عاماً «شُيعت» الرجال: الخالدية ، ق2 ، ش25 ، م1 ، ديوان الصانع، النساء: مبارك العبدالله ، غرب مشرف ، ق3 ، ش318 ، م13، ت: 99555350 – 99003201.

بدريه عبدالمحسن الرحيم أرملة، محمد عبدالعزيز العبيد، 66 عاماً «شُيعت» الرجال: الشامية ، ق4 ، ش44 ، م2 ، ديوان العبيد – النساء: صباح السالم ، ق11 ، الشارع الأول ، ج13 ، م4، ت: 97902080 – 97444570.

عوض عامر مطلق العتيبي 77 عاماً «شُيع» صباح السالم ، ق12 ، ش1 ، ج2 ، م21، ت: 99209083 – 97798866.

هلل سعود عبدالله بن ربعي الشيتان أرملة، عبدالله حسن عقاب الشيتان 67 عاماً «شُيعت» الرجال: العمرية ، ق4 ، ش104 ، م39- النساء: العارضية ، ق7 ، ش3 ، ج1 ، م9، ت: 60620960 – 65888895.

مشاري احمد علي الراشد 44 عاماً بعد صلاة عصر غد الأربعاء، بمقبرة صبحان، الرجال: خيطان ، ق3 ، شارع ابوظبي ، م181 – النساء: الرقة ، ق2 ، ش2 ، م362، ت: 55951511 – 66061356.

ليلى سيد يونس سيد إبراهيم الرفاعي زوجة، أحمد محمد عبدالله جرمن 50 عاما بعد صلاة عصر غد الأربعاء، الرجال: فهد الأحمد ، ق1 ، ش132 ، م21 – النساء: القرين ، ق3 ، ش28 ، م9، ت: 55338444 – 99551167.