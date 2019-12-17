فلامنجو يغتال أحلام الهلال في كأس العالم للأندية

قلب فلامنجو تأخره بهدف أمام الهلال إلى فوز عريض 3 / 1 في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل للمباراة النهائية، لملاقاة الفائز من ليفربول ومونتيري المكسيكي غداً الأربعاء.

سجل أهدف فلامينجو اراساكيتا (49) ، هنريكي (78) وغلي آل بليهي بالخطأ في مرماه(81) ، فيما سجل هدف الهلال الوحيد سالم الدوسري(19).

واكمل الهلال بعشرة لاعبين بعد ان أشهر الامريكي إسماعيل الفتح حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة لدخوله العنيف على لاعب فلامنجو.

يحصل الهلال على ضربتيين ركنيتين في الدقيقتين السابعة والثامنة ، لكنه لم يستفد منهما ، ليواصصل الفريق ضغطه الهجومي ، وتتحول تسديدة سالم الدوسري في الدقيقة 11 إلى ركنية ثالثة ، بعد أرتطامها بمدافع فلافينجو .

وكاد جييرسون ان يفتتح التسجيل لفلامينجو في الدقيقة 14 ، عندما استغل إبعاد خاطئ للكرة من المعيوف من ضربة ركنية ، وارسل كرة مباشرة في المرمى الخالي، لكنها اخطأت المرمى.

رد الهلال سريعاً في الدقيقة 16، من انفراد لسالم الدوسري بحارس فلامينجو ألفيش، الذي تألق ورد الكرة ، لتجد جوميز ، لكنه اطاح بها بعيدا.

وفي الدقيقة 18 عاد سالم الدوسري من جديد ، لكن هذه المرة ليفتتح التسجيل للهلال، بعد ان ستغل عرضية بريك العرضية الأرضية ، ليحولها مباشرة في مرمى فلامينجو.

ينشط لاعبو فلامينجو ، بحثا عن ردة فعل بعد هدف السبق الهلالي ، لكن الهلال يقابل استحواذ البرازيليين بانضباط تكتيكي عالٍ.

في الدقيقة 30 ، ينجح محمد البريك في تحويل كرة إلى ركلة ركنية، من امام هنريكي، بعد ان كاد ان ينفرد بالمعيوف ، بعد ان تلقى تمريرة بينية رائعة.

اتسمت هجمات الهلال على مرمى فلامينجو بالخطورة ، لكنها افتقدت اللمسة الاخيرة بسبب تسرع لاعبي الهلال، فيسدد ياسر الشهراني بعيداً عن المرمى ، ويتباطأ سالم الدوسري في لعب كرة عرضية لتتحول إلى ركلة ركنية بعد ارتطامها بمدافع فلامينجو ، قبل ان يعلن الامريكي إسماعيل الفتح حكم المباراة نهايية الشوط الاول بتفوق الهلال بهدف دون رد.

استهل فلامينجو الشوط الثاني برغبة هجومية ، وفيالدقيقة 47 يرسل باربوسا كرة عرضية من الجهة اليسرى للهلال ، لكن المعيوف ينجح في السيطرة على الكرة.

وبعدها وفي الدقيقة 49 ، ومن هجمة في العمق الهلالي ، ينجح أراسكايتا في إدراك التعادل لفلامينجو ، بعد استغلال ناجح لتمريرة هنريكي.

في الدقيقة 55 يسدد كاريلو كرة قوية ، لكنها تعلو مرمى دييجو ألفيش حارس فلامينجو ، ويرد فيلبي لويس بتسديدة بعيدة عن مرمى المعيوف.

يشق جيوفينكو طريقه في عمق دفاع فلامينجو في الدقيقة 68 ، لكنه يتعرض للإعاقة ، ليحصل على ركلة حرة مباشرة ، تصدى لها جيوفينكو وسدد الكرة بعيداً عن المرمى.

يجري الهلال تبديله الأول في الدقيقة 71 ، فيخرج جيوفينكو ويدخل عمر خربين ، ويرد فلامينجو بدخول البديل دييجو بدلاً من جيرسون في الدقيقة74.

وفي الدقيقة 78 ينجح هنريكي في استغلال عرضية رافينيا المثالية ، ويرجح كفة فلامينجو بتسجيل الهدف الثاني.

وتأتي النيران الصديقة في الدقيقة 81 ، لتقتل المباراة ، عندما يخطأ علي آل بليهي ، ويحول عرضية البديل دييجو إلى داخل مرماه مسجلاً الهدف الثالث لفلامينجو .

ولأن المصائب لا تأتي فرادى ، فيشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لكاريلو في الدقيقة 83 ، لتدخله العنيف على لاعب فلامينجو.

وفي الدقيقة 90+1، ينقذ الحارس دييجو ألفيش فرصة تقليص الفارق من إدواردو ويحولها إلى ركلة ركنية.