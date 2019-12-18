اعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر اليوم الاربعاء وفاة اربعة اشخاص نتيجة الاصابة بانفلونزا الخنازير (اتش1 ان1) وارتفاع عدد المصابين بالمرض الى 177 حالة.

وقال جابر في تصريح صحفي خلال زيارة لمستشفى حكومي في مدينة الكرك ان العلاجات متوفرة للحالات التي يثبت اصابتها بالمرض وان اجمالي عدد الاصابات المسجلة في مختلف مناطق المملكة حتى اليوم بلغ 177 اصابة مقابل 560 اصابة قبل عامين و660 اصابة قبل ثلاثة اعوام” وهي دلالة بان المرض لم يتوسع عن نمطه المعتاد”.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة الاردنية في تصريح صحفي ان انفلونزا الخنازير امست مرضا موسميا وان ارتفاع عدد الاصابات لا يدعو إلى القلق وان العلاجات متوفرة وتصرف بالمجان لجميع المصابين.

واضاف ان معظم الحالات تغادر المستشفى بعد تلقي العلاج فيما يتم ادخال الحالات التي تظهر عليها اعراض مرضية شديدة.

وتنصح وزارة الصحة الاردنيين باتباع الطرق الوقائية للحماية من الانفلونزا ومنها غسل يدي المصابين وعدم استخدام الاغراض الشخصية للمصابين باي نوع من انواع الانفلونزا ومتابعة النشرات التوعوية حول الوقاية وعلاج المرض عبر موقع الوزارة الالكتروني.