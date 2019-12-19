الروضان يهنئ القيادة السياسية بترقية الكويت لمرتبة الأسواق الناشئة

هنأ وزير التجارة خالد الروضان القيادة السياسية بترقية الكويت إلى مرتبة «الأسواق الناشئة».

وقال الروضان: ‏«أبارك لوالدي صاحب السمو أمير البلاد ولولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء ومبروك للكويت ترقيتها لتكون ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» الأشهر عالمياً لرؤوس الأموال العالمية بجهود كبيرة من هيئة أسواق المال وكل الجهات المشاركة».

وأضاف «الجدية الكبيرة التي توليها الجهات كافة في ترقية ‏الكويت على المؤشرات العالمية وتحسين بيئة الأعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها عن ترقية الكويت في أكبر 3 مؤشرات عالمية وهم «S&p dow jones» «FTS Russell» «Msci».

وتابع: «الشكر الكثير والكبير لكل الجنود المجهولين الذين بذلوا في هذا العمل جهد استثنائي، نحن فخورين بكم بقدر فخرنا بهذا الإنجاز الكبير».

وأكد الروضان أن السقف لا يزال مرتفعا للطموحات وأن العمل ولا يزال مستمرا لمزيد من التطويرات، مضيفا «لا زلنا نسير بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا سيدي صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي».

من جهته، رحب المدير العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات الأسهم في «MSCI»، سيباستيان لايبليش، بالتعزيزات الأخيرة التي شهدها السوق الكويتي من قبل الجهات المعنية والتي تسمح الآن للمستثمرين الدوليين بالاستفادة من هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام.

وأوضح أن الكويت تضيف المزيد من التنوع إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة مع وزن يقدّر بواقع 0.69 في المئة.

