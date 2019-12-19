ريال مدريد يحتج على حكم “الكلاسيكو” في بيان رسمي

شن نادي ريال مدريد هجوماً عنيفاً على الحكم هيرنانديز الذي أدار مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة التي أقيمت مساء أمس بملعب “كامب نو”، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت مباراة الكلاسيكو حالات تحكيمية مثيرة للجدل، الأمر الذى جعل إدارة ريال مدريد تصدر بيانًا تندد فيه بالأداء التحكيمي خلال اللقاء، نظرًا لعدم احتساب حكم اللقاء أليخاندرو هيرنانديز أو تقنية التحكيم بالفيديو، ضربتي جزاء للاعب الفريق الملكي فاران.

وكتب نادى ريال مدريد عبر موقعه الرسمي:

“لا الفار ولا الحكم شاهدا ركلتي الجزاء على فاران”، وقال “كان فاران في قلب اثنتين من أكثر اللحظات إثارة للجدل فى مباراة الكلاسيكو، حيث تجاهل الحكم هيرنانديز ركلتي جزاء للفرنسي فى الشوط الأول، وبالتحديد فى الدقيقة 17، تقدم الريال لتسديد ركنية ثم تلقى ركلة فى فخذه الأيمن من قبل لينجليت مدافع برشلونة فى المنطقة، لكن الحكم لم يرها كما لم يرها الحكم دي بورغوس بينغويتشيا الذي كان يدير تقنية الفيديو المساعد للحكم، وبعد مرور دقيقتين تعمد إيفان راكيتيش لاعب برشلونة سحب فاران من قميصه ليسقط داخل المنطقة، لكن، ومن جديد، لم يرَ ذلك الحكم أو الفار وتجاهلا تماما احتساب ركلة جزاء لصالح الريال”.

وأضاف النادى الملكي فى بيانه أن ريال مدريد كان الطرف الأفضل فى المباراة، وكان يستحق الخروج من ملعب “كامب نو” بالنقاط الثلاث.