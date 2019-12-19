اعلنت شركة فيفا للاتصالات الكويتية التابعة لمجموعة (اس تي سي) تغيير علامتها التجارية لتحمل اسم (اس تي سي) وذلك ابتداء من اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مزيد الحربي في تصريح صحفي اليوم الخميس خلال حفل اقيم بهذه المناسبة ان تغيير العلامة التجارية جاء تماشيا مع استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتحول الرقمي واثراء التجربة للعملاء من خلال الحلول والخدمات التي تعتزم الشركة طرحها.

واضاف الحربي ان الشركة تسعى الى تحديث قطاع الاتصالات الذي يعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة عبر مواكبة التطور التكنولوجي العالمي والتركيز على النمو وعملية التحول الرقمي وتقديم افضل الحلول الرقمية للسوق الكويتي.

واشار الى ان “الشركة وضعت بصمتها في السوق الكويتي خلال عقدها الاول عازمة في العقد الثاني بعملية التحول الرقمي وتطوير استراتيجيتها وخلق فرص جديدة”.

واثنى على الدور الايجابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت لافتا الى انها كانت داعمة لجعل قطاع الاتصالات الكويتي يحتل مكانة متقدمة على المستويين الاقليمي والدولي.