وفيات يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019

جوزاء عجاج بن سلحوب السويط، ارملة/ عبيد خالد الجفيره المطيري، 73 عاما، «شُيعت»، الرجال: الجهراء، القصر، ق 1، ش 2، م 1، النساء: الجهراء، النسيم، ق 2، ش 2، م 332، ت: 50608080، 99021694، 51111190.

يوسف عبدالله أحمد العنيزي، 72 عاما، «شُيع»، الرجال: السرة، ق 4، الشارع الأول، م 21، ديوان العنيزي، النساء: مبارك العبدالله، ق 3، ش 304، م 26، ت 99401635، 51133377.

عبدالمجيد عبدالله يوسف اللهو، 68 عاما، «شُيع»، الرجال: الشامية، ق 8، ش 89، م 14، ديوان اللهو، النساء: صباح السالم، ق 8، الشارع الأول، ج 11، م 30، ت: 67689001، 96652946.

مشعل محمد عبدالله العمران، 31 عاما، «شُيع»، الرجال: كيفان، ق 1، ش 16، م 42، النساء: القرين، ق 3، ش 15، م 11، ت: 97773533، 99141954.

مبارك حمود ناصر امان، 62 عاما، «شُيع»، الرجال: الرميثية، ق 5، ش 50، م 30، النساء: مبارك الكبير، ق 2، ش 11، م 17، ت: 66232234، 65086808.

جاسم سعد جاسم الخضاري، 56 عاما، «شُيع»، الرجال: اشبيلية، ق 4، ش 423، م 28، النساء: اشبيلية، ق 4، ش 409، م 2، ت: 94158885.

زينه مالك يعقوب عبدالحسين، «شُيعت»، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: سعد العبدالله، ق 11، ش 161، م 12، ت: 99844221، 65736290.

مزنه سعد عبدالله الركيان، 70 عاما، «شُيعت»، الرجال: العزاء بالمقبرة، النساء: الفنطاس، ق 4، ش 11، م 460، 99388788، 65114448.

كُلجان قربان علي ملا محسن، زوجة/ مختار يوسف مؤمن، 76 عاما، «شُيعت»، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، النساء: الرميثية، ق 9، ش أسامة بن زيد، ج 93، م 38، مقابل الدائري الخامس، حسينية أم البنين، ت: 99222845.

أحمد راهي الحطاب، 60 عاما، «شُيع»، الرجال: العمرية، ق 4، ش 5، م 29، مقابل المشتل الزراعي، النساء: بيان، ق 7، ش 1، ج 15، م 5، ت: 99648488، 98886524، 66885571.

حمد سعيد سليمان الصالح، «شُيع»، الرجال: جنوب السرة، حطين، ق 2، ش 212، م 20، النساء: الصباحية، ق 1، ش 9، م 269، ت: 99750050، 99632523.

عبدالرضا غلوم رضا تنديل، 73 عاما، «شُيع»، بنيد القار، حسينية أحمد عاشور، يبدأ العزاء يوم السبت، ت: 97634327، 66266005.

عبدالكريم طارق عبدالكريم الشايجي، 26 عاما، «تشيع في التساعة صباح السبت»، الرجال: كيفان، ق 6، ش 67، م 6، النساء: مشرف، ق 1، ش 4، م 7، ت:99061406.