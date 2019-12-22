قدم السفير عزيز الديحاني اليوم الأحد أوراق اعتماده كأول سفير للكويت لدى فلسطين الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الديحاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب قبول اوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى فلسطين ان “تقديم اوراق اعتمادي رسالة من الكويت للعالم أجمع بأن فلسطين ارض عربية واننا نقف مع الحق الفلسطيني”.

ولفت الديحاني الى عمق العلاقات الكويتية الفلسطينية وان الكويت تؤمن ايمانا تاما بأهمية القضية الفلسطينية مؤكدا استمرار الدعم الكويتي لفلسطين وقضيتها.

وكان سفير الكويت لدى الأردن وفلسطين قد وصل يوم امس السبت إلى الأراضي الفلسطينية قادما من العاصمة الأردنية عمان.