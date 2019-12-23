اعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري اليوم الاثنين عن تشكيل لجنة تحقيق للبحث في حادثة الحريق بمحطة التحويل الرئيسة في العمرية والذي نجم عنه انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق.

وقال بوشهري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل وجه بتشكيل لجنة التحقيق التي ستبحث في الحادث بكل تفاصيله الفنية.

واضاف ان مقدار فقد التيار بلغ 185 ميجاواط مما تسبب بانقطاع الكهرباء في عدة مناطق موضحا ان الوزارة تعاملت مع الحادث بشكل سريع عبر الفرق الفنية حيث تم اعادة الكهرباء للمطار بعد نصف ساعة من الانقطاع.

واكد عودة الكهرباء بعد ساعة من العطل الى عدد من المناطق باستثناء بعض القطع الذي استمر الانقطاع فيها حتى صباح اليوم ما استدعى الى تغذيتها بالمولدات الكهربائية.

وافاد بأنه لم ينتج عن الحادث اية اصابات بشرية واختصر على الاضرار المادية مشيدا بجهود الادارة العامة للاطفاء حيث تعاملوا مع الحادث بحرفية عالية تم من خلالها السيطرة على الحادث.

ودعا بوشهري الراغبين بتقديم اية شكوى لشؤون المستهلكين الى الاتصال على الرقم 152 للتعامل مع شكواهم بشكل سريع.

وكانت المناطق التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي هي (مطار الكويت الدولي والرحاب الرابية واشبيلية والعارضية والرقعي والفروانية والعمرية وجليب الشيوخ والشويخ الصناعية).