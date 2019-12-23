الكويت والسعودية توقعان اتفاق استئناف انتاج “المقسومة” غداً

توقّع السعودية والكويت اتفاقا يقضي باستئناف انتاج النفط من حقلين مشتركين في منطقة حدودية بعد نحو خمس سنوات من التوقف عن الانتاج اثر مخاوف بيئية.

ودعت مؤسسة النفط الكويتية الحكومية الصحافيين إلى حضور حفل توقيع الاتفاق في المنطقة الحدودية المشتركة حيث يقع حقلا الخفجي والوفرة.

وكان العمل في حقل الخفجي الذي كان ينتج اكثر من 300 الف برميل يوميا، توقف في اكتوبر 2014. وعللت السعودية وقف الانتاج في حينه بمخاوف بيئية.

كما توقف الانتاج في حقل الوفرة الواقع أيضا في المنطقة المحايدة في مايو 2015. وكان انتاج هذا الحقل يناهز 200 الف برميل يوميا.

وألحق توقف العمل بالحقلين ضررا بالكويت التي لا تتمتع بهامش انتاج اضافي، على عكس السعودية. وتنتج الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.