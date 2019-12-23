نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به

قال صلاح خاشقجي ابن الصحفي جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، إن القضاء السعودي “أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة.. الحمد لله والشكر له”.

وتابع “إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.