سمو أمير البلاد يستقبل عائلتي الطبطبائي الدوسري

استقبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح استقبل سموه حفظه الله وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد علي الفاضل وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم النائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي حيث قدم لسموه رعاه الله المحامي العام المستشار فهد حمد العتيقي وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم عائلة الطبطبائي الكرام كلا من الدكتور هاشم مساعد الطبطبائي والدكتور وليد مساعد الطبطبائي والسيد رشيد السيد يوسف الطبطبائي والسيد مساعد وليد الطبطبائي.

حيث اعربوا عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضل سموه رعاه الله في اصدار العفو الاميري عن ابنهم الدكتور وليد مساعد الطبطبائي.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم عائلة الدوسري الكرام كلا من السيد عبدالله حسيان الدوسري والسيد مبارك حسيان الدوسري والسيد محمد نايف حسيان الدوسري والسيد عبدالعزيز نايف حسيان الدوسري والسيد عبدالرحمن نايف حسيان الدوسري.

حيث قدموا جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم لسموه حفظه الله على تفضله في اصدار العفو الاميري عن ابنهم السيد محمد نايف حسيان الدوسري.

حضر المقابلات نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.