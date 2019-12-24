شكوى من “تدخلات خارجية” في تعيينات الكويتيين بالوظائف الإشرافية بجمعية الصديق

اشتكى عدد من مساهمي جمعية الصديق التعاونية من تعيينات الكويتيين في الوظائف الاشرافية الخاصة بالجمعية بسبب ما قالوا بأنه تدخلات من بعض الأطراف في وزارة الشئون الاجتماعية ومن خارجها ومن دون اعلان مسبق ومنشور، حيث تم التعيين بقرار من الوزارة ثم ألغي هذا القرار بحجة عدم اتباع الاجراءات السليمة ومن ثم اعادة تعيينهم بناء على صحة الاجراءات التي اتبعتها الجمعية وحسب القرارات المتبعة من قبل الوزارة.

واستغرب مساهمون ماوصفوه القرارات المتضاربة من قبل الوزارة التي تحرص على تكويت الجمعيات التعاونية وتهدف الى تعيين الكويتيين بحيادية كاملة عملا بتكافؤ الفرص بين المتقدمين للوظائف المتوفرة بالجمعيات التعاونية، مطالبين الوزارة الشئون بإعادة النظر في تعيين الكويتيين طبقاً للاجراءات المتبعة وبإعلان منشور بالصحف ليتسنى لجميع الكويتيين التقدم لهذه الوظائف واختيار الأنسب والمستحق.

خاص / سبر