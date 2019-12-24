يوفنتوس يقدم عرضا جديدا لضم بوجبا

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس تقدم بعرض جديد للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، في يناير/ كانون ثان المقبل.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن العرض التي تم وضعه على طاولة مانشستر يونايتد بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة اللاعب الألماني إيمري كان.

وجاء عرض السيدة العجوز، بعد أن قام ريال مدريد بإبلاغ بوجبا أنه لن يتحرك لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل وفقًا لتقارير بريطانية.

وسبق أن أبدى مسؤولو الشياطين الحمر رغبتهم في ضم كان من السيدة العجوز، لا سيما أن اللاعب خارج حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس.

يذكر أن بوجبا لم يشارك هذا الموسم كثيرًا في المباريات مع مانشستر يونايتد، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يعود مؤخرًا أمام واتفورد بالبريميرليج.