وفيات يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

عبدالله محمد ثلاب السبيعي،77 عاماً، «شُيع»، الصباحية، ق4، ش13، م31، ت: 99599250.

عبدالله سالم سعيد بورحمة، 67 عاماً، «شُيع»، الرجال: الروضة، ق4، شارع ابوموسى الاشعري، م36، النساء: صباح السالم، ق4، ش6، م41، ت: 99999543.

أحمد سلطان ناصر المطيرات، 48 عاما، «شُيع»، صباح الناصر، ق6، ش47، م94، ت: 98888581 92222144.

محمد عبدالله محمد المدلج، 82 عاما، «شُيع»، الرجال: العديلية، ق3، شارع العسعوسي، م27، ديوان المدلج، مقابل الدائري الرابع، النساء: مشرف، ق2، ش5، م6، ت: 69336333.

جمال عبدالعزيز محمد المسفر، 60 عاماً، «شُيع»، الرجال: جابر العلي، ق7، ش39، م41، النساء: جليب الشيوخ، ق4، ش329، م17، ت: 51343452 24342922.

بدر بطاح سعد العازمي، 53 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر غد الأربعاء، بمقبرة صبحان، الرجال: القصور، ق1، ش26، م49، النساء: عبدالله المبارك، ق6، ش625، م8، ت: 99010737 51466632.

وليد يوسف حمد المير، 70 عاماً، التشييع غدا بعد صلاة عصر، الرجال: الروضة، ق2، ش20، م53، ديوان المير، النساء: بيان، ق3، ش3، م38، ت: 99949399.

عايد شداد عايد الضفيري، 75 عاماً، التشييع غداً بعد صلاة العصر، الرجال: في المقبرة، النساء: الفردوس، ق 1، ش الأول، ج 4، م 25، ت: 50251510 94411419.