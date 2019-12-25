هالاند يوافق على عرض يوفنتوس

وافق النجم النرويجي، إيرلينج هالاند، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، على العرض المقدم من يوفنتوس لضمه، وفقا لتقارير صحفية إيطالية.

فقد ذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت”، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، يقترب من اليوفي، الذي قدم مبلغ 30 مليون يورو المطلوب لإحضاره.

كما قالت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، إن البيانكونيري يسعى لضم اللاعب لمدة 5 مواسم، مقابل راتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون يورو.

وقد وافق هالاند بالفعل على العرض، ويتبقى فقط الاتفاق بين الناديين، حسبما ذكرت صحيفة “توتو سبورت”.

ويأتي ذلك رغم سفر أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مؤخرا إلى النمسا، للتفاوض بنفسه مع اللاعب.

وخاض هالاند 22 مباراة بقميص سالزبورج، في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 28 هدفًا وصناعة 8.