اعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الاربعاء حظر صيد الربيان في المياه الدولية وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف الصباح اصدر قرارا يحظر على سفن الصيد الكويتية الخروج لصيد الربيان بالمياه الدولية وحمل او استخدام شباك الجر الخلفي (الكوفة) خلال تلك الفترة كما يحظر صيد وتداول وتسويق الربيان المحلي.

وذكرت ان القرار يتضمن حظرا على قوارب النزهة واي قوارب او سفن غير مرخص لها بالصيد حمل او استخدام معدات الصيد كالشباك (الليخ) والقراقير وشباك الجر الخلفي (الكوفة المجهزة للصيد).

واشارت الى السماح باستيراد الربيان الطازج والمبرد عبر المنافذ الجوية ومنفذ ميناء الشويخ البحري فيما الاستيراد عبر المنافذ البرية يقتصر على الربيان المستزرع فقط وذلك بعد الحصول على اذن مسبق من الهيئة.