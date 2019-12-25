رحبت شركة (أرامكو السعودية) اليوم الاربعاء بالاتفاقية التي وقعتها حكومتا السعودية والكويت بشأن استئناف إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة.

وقال رئيس (أرامكو السعودية) وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر ان هذا اليوم يعد بارزا ومميزا في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي والنفطي بين الدولتين الشقيقتين مشيرا إلى انه مع توقيع هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان لإنجاز ما يحقق أهدافها المرجوة.

وكانت الكويت والسعودية وقعتا أمس الثلاثاء اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الانتاج النفطي لدى الجانبين.

وتم تأسيس المنطقة المقسومة بين الدولتين كمنطقة عازلة على الحدود الدولية بينهما في مسعى لتحسين التعاون لتطوير المشاريع في تلك المنطقة ويتم توزيع الموارد الهيدروكربونية مناصفة وتتم إدارة عمليات الاستكشاف من خلال لجنة العمليات المشتركة بين البلدين.

وتنفذ شركة شيفرون العربية السعودية بدورها عمليات المنطقة المقسومة ممثلة للسعودية بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تمثل الكويت في تشغيل حصتها المتساوية في المنطقة من خلال العمليات المشتركة.

وتقوم العمليات المشتركة باستكشاف وتطوير المصادر البترولية وإنتاج البترول في الجزء اليابس من المنطقة المقسومة كما تقوم بتشغيل عدة حقول بترول منها (الوفرة وجنوب أم قدير وجنوب الفوارس وعرق وشمال الوفرة وحما) كما تقوم بصفة رئيسية بإنتاج الزيت الثقيل من عشرة مكامن.

والمنطقة المغمورة هي منطقة حدودية محاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية جرى توقيعها في يوليو 2000 وتهدف لترسيم الحدود البحرية وهي اخر مرحلة من ترسيم الحدود بين البلدين.