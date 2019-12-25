وفيات يوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019

الشيخة، عواطف حمود السلمان الحمود الصباح 72 عاماً «شُيعت» الرجال: بالمقبرة فقط، النساء: الدعية ، ق 5 ، ش 65 ، م 1، ت: 22519981.

امال عبدالعزيز عبدالكريم أبوعزوز 58 عاماً «شُيعت» الرجال: الجابرية ، ق 8 ، ش 10 ، م 26، النساء: الروضة ، ق 5 ، ش المازني ، م 3، ت: 99054963 – 96968777.

شاهين محمد علي الهاجري 83 عاماً «شيع» الرجال: بيان ، ق 5 ، ش 5 ، م 33، النساء: العمرية ، ق 3 ، ش 3 ، م 33، ت: 99616190 – 66647466.

شيخة حمود إبراهيم الباز 69 عاماً «شُيعت» الرجال: الزهراء ، ق 3 ، ش 300 ، م 33، النساء: العدان ، ق 2 ، ش 67 ، م 3، ت: 55566575.

عبدالله فيصل عبدالله الزعبي 32 عاماً «شُيع» الرجال: العزاء في المقبرة فقط النساء: العارضية ، ق 3 ، ش 7 ، م 17، ت: 99707302.

استقلال محسن صنهات العتيبي 58 عاماً التاسعة صباح غد الخميس الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: العدان ، ق 4 ، ش 2، م 22، ت: 97755446.

أنور عبد الجليل مرزوق الديوان 42 عاماً بعد صلاة عصر غد الخميس، خيطان ، ق 3 ، ش 294 ، م 175، ت: 99987878 – 55585545.