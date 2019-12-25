حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 26 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
26 ديسمبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
بارد والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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