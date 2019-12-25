حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 26 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

بارد والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.