محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 26 ديسمبر 2019

منذ 42 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
26 ديسمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
بارد والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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