تأهل نادي خيطان لدور الثمانية من بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم ال27 اليوم الاربعاء بعد فوزه على الساحل بركلات الترجيح بنتيجة (3 – 1) بعد تعادلهما سلبا في الشوطين الاصلي والاضافي.

وكانت المباراة التي اقيمت على (استاد ثامر) متكافئة من الطرفين مع افضلية طفيفة لخيطان الا انه لم ينجح بترجمتها إلى اهداف ليحتكما للاشواط الاضافية ثم ركلات الترجيح.

وتستكمل منافسات الدور التمهيدي ضمن منافسات المجموعة الاولى في وقت لاحق من اليوم بلقاءين يجمعان السالمية مع الفحيحيل والتضامن مع اليرموك.