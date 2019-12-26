قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون ان كسوفا جزئيا للشمس بدأ مع شروق شمس اليوم الخميس في الكويت الساعة السادسة واربعين دقيقة وقد ظهرت الشمس منكسفة وقرص القمر غطى 80 في المئة منها.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الكسوف استمر حتى الساعة السابعة وثمان وأربعين ودقيقة صباحا حيث خرج قرص القمر من قرص الشمس موضحا ان كسوف الشمس يحصل عادة عندما تكون الارض والقمر والشمس باصطفاف واحد ويعبر القمر امام الشمس ويغطي قرصها ويحجب ضوءها من الوصول الى الارض وتظلم السماء.

وبين ان هذا الاصطفاف يحدث ما بين 2 الى 5 مرات في السنة حيث يؤدي ذلك الى كسوف كلي او جزئي او حلقي مشيرا الى ان الكسوف الكلي يتكرر كل 18 شهرا وتتراوح مدته ما بين دقيقة الى 7 دقائق ونصف الدقيقة على الموقع الواحد.

وذكر ان هناك اربعة انواع من الكسوفات الاول جزئي وبه يعبر القمر امام جزء من قرص الشمس اما الثاني فهو كلي ويغطي قرص القمر كامل قرص الشمس وتظلم السماء وتظهر النجوم وكأنها بالليل وهو اهم الكسوفات الاربعة حيث يستفاد منه فلكيا بدراسة طبوغرافية القمر والهالة الشمسية وغيرها.

وأشار الى ان الكسوف الثالث حلقي وهو نفس حالة الكلي حيث يمر قرص القمر امام قرص الشمس ويحجبها ولكن بدرجة اقل ويحدث عندما يكون القمر في حالة الاوج وهي ابعد مسافة عن الارض ويبدو حجمه اصغر من المعتاد حيث تظهر حواف الشمس بشكل دائرة فيكون ما يشبه الحلقة النارية حول قرص القمر.

وذكر ان النوع الرابع مختلط ويحدث كسوفا حلقيا وبنفس الوقت في منطقة اخرى يحدث كسوفا كاملا متوقعا حدوث كسوف كلي بالكويت في 20 مارس 2034.