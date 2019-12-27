مقتل تركي في إطلاق نار بمطعم في الولايات المتحدة

قتل مواطن تركي في إطلاق نار من قبل لصّين اثنين استهدفا مطعما في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مراسل الأناضول، الجمعة، أن المواطن يوسف أوزغور) 56عاما) كان يعمل سائقا في شركة لتوصيل الطلبات.

وأضاف أن أوزغور هو أب لطفلين، أصيب بعيار ناري في الصدر من قبل لصين مسلحين اقتحما مطعما صباح الخميس، أثناء دخوله مطعما لاستلام طلبية.

بدورها، أوضحت شرطة فرجينيا في بيان، أن لصين ملثمين دخلا مطعم “Denny’s” بالولاية وقاما بمصادرة محافظ نقود وهواتف 23 شخصا في المطعم بتهديد السلاح.

وأضاف البيان أن أوزغور تعرض لضربة في الرأس بعصا ثم أصيب بعيار ناري في الصدر أدى لمقتله، إضافة لإصابة شخص آخر بعيار ناري.

وأشار أن الشرطة بدأت بعملية بحث عن الجناة بعد فرارهم عقب الحادث، لافتا إلى رصد مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عنهما.

من جهتها، أعربت إدارة المطعم في بيان عن حزنها الشديد لمقتل أوزغور، وتقدمت بالعزاء لعائلة الضحية.