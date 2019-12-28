وولفرهامبتون يوجع جوارديولا بسلاح تشيلسي

حقق وولفرهامبتون فوزا قاتلا على حامل اللقب مانشستر سيتي 3-2 مساء الجمعة، في ختام الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سيتي متقدما 2-0 من إمضاء نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج في الدقيقتين 25 و50، على الرغم من تعرض إيدرسون حارس سيتي للطرد بعد مرور 12 دقيقة من زمن اللقاء.

بيد أن وولفرهامبتون رفض الرضوخ، وضغط حتى تمكن من تسجيل 3 أهداف حملت توقيع آداما تراوري (55) وراؤول خيمينيز (82) ومات دوهيرتي (89).

وبهذا الفوز استقر وولفرهامبتون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، فيما يحتل سيتي المركز الثالث برصيد 38، بفارق 14 نقطة وراء المتصدر ليفربول.

ووفقا لإحصائيات شبكة “سكاي سبورتس”، فإن وولفرهامبتون بات ثاني فريق يفوز على سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا ذهابا وإيابا في موسم واحد، بعدما حقق تشيلسي بقيادة المدرب أنطونيو كونتي الأمر ذاته في موسم 2016-2017.