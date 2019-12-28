تحت شعار (صحتي في رياضتي 5) انطلق اليوم السبت في الساحة المقابلة لاستاد جابر الاحمد الدولي سباق المشي الخامس للعام الخامس على التوالي بمشاركة نحو 750 متسابقا من جميع الاعمار.

وشهد هذا الحدث عرضا رياضيا مميزا من المشاركين من خلال المنافسة في خمس فئات بالسباق الذي يهدف الى تعزيز صحة المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي من خلال ممارسة رياضة المشي وتغيير السلوكيات والمفاهيم الصحية الخاطئة ونشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع.