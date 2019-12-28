الدفع باليد.. ميزة ثورية تغني عن البطاقات البنكية

تتجه شركة “أمازون” إلى إحداث ثورة تقنية، عما قريب، حيث ستتيح للزبائن أن يدفعوا في متاجرها دون الحاجة إلى استخدام البطاقة المصرفية التقليدية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أمازون حصلت على براءة اختراع لتطوير نظام للدفع، يتعرف على المستهلك من خلال يده.

وبفضل هذا النظام، سيكون المستهلك قادرا على دخول المتجر من خلال عرض يده أمام ماسح ذكي، وإذا اشترى شيئا فإنه سيدفع أيضا باستخدام طريقة “مسح اليد”.

ويتمكن النظام الذكي من التعرف على المستهلك من خلال الشرايين والخطوط الموجودة في راحة يده.

ويقوم النظام بتصوير بيانات اليد ثم يربطها بالمعلومات البنكية المسجلة، وهو ما يعني أن المستهلكين سيشترون أغراضهم دون أن يضطروا لحمل بطاقة مصرفية أو دفع النقود.

ولا يحتاج الدفع بالهاتف الذكي، خلال الوقت الحالي، سوى ثوان قليلة، لكن الصيغة الجديدة ستغني المستهلكين عن الاستعانة بأي جهاز، كما أن الصفقة ستتم في أجزاء قليلة من الثانية.

المصدر : سكاي نيوز