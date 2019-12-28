أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية توقيع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة (ريثيون العربية) السعودية تهدف الى توطين صيانة منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) وتجديدها.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم السبت ان الاتفاقية تأتي في إطار التوجه نحو تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في جانب تطوير القطاع العسكري والأمني من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعيا للوصول إلى نسبة توطين تبلع 50 بالمئة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

وأوضح محافظ الهيئة السعودي المهندس أحمد العوهلي أن الهيئة عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري وتحسينه من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح برنامج المشاركة الصناعية الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.

وذكرت الوكالة ان أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية تتمثل في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.

وقالت ان الاتفاقية ستسهم في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية فضلا عن توسيع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين (الهيئة العامة للصناعات العسكرية) السعودية وشركة (ريثيون العربية) السعودية.