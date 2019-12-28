طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن وزارة خارجية بلادها نبأ استدعاء القائم بالأعمال الكويتي في طهران وإبلاغه احتجاج طهران الشديد على اجتماع ممثّل لـ «جماعة ارهابية انفصالية بمسؤولين كويتيين واستضافة هذا البلد لاجتماع معاد لإيران».

وقال مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة الخليج خلال الاجتماع: «هناك الحاجة للاحترام المتبادل على صعيد العلاقات بين البلدين، وندّد في ذات الوقت بالممارسات التي جرت في الكويت، عادّاً هذه التصرفات تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية وانتهاكاً لمبدأ حسن الجوار وتتعارض مع تصريحات المسؤولين الكويتيين حول الصداقة وتتناقض مع مبدأ احترام وحدة الاراضي والسيادة الإيرانية».

المصدر : الجريدة