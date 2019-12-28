وفيات يوم السبت 28 ديسمبر 2019

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28 ديسمبر، 2019
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سباق المشي الخامس ينطلق تحت شعار “صحتي في رياضتي 5”
منذ 8 ساعات
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إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان
منذ 20 ساعة
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وولفرهامبتون يوجع جوارديولا بسلاح تشيلسي
منذ 20 ساعة
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رونالدو ونيمار وريال مدريد يودعون 2019 من الباب الخلفي
منذ يومين
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اقتصاد
الإمارات تقدم 300 مليون دولار منحة لدعم الأردن
منذ 7 ساعات
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“أرامكو” ترحب بالاتفاقية بين الكويت والسعودية لاستئناف انتاج المنطقة المقسومة
منذ 3 أيام
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وزير النفط الكويتي: يوم تاريخي مشهود للعلاقات الكويتية السعودية
منذ 4 أيام
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النمو السكاني للكويتيين طبيعي… بالأرقام لا الأوهام
منذ 4 أيام
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روسيا 2018
سباق المشي الخامس ينطلق تحت شعار “صحتي في رياضتي 5”
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
وولفرهامبتون يوجع جوارديولا بسلاح تشيلسي
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
رونالدو ونيمار وريال مدريد يودعون 2019 من الباب الخلفي
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
الإمارات تقدم 300 مليون دولار منحة لدعم الأردن
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
“أرامكو” ترحب بالاتفاقية بين الكويت والسعودية لاستئناف انتاج المنطقة المقسومة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
وزير النفط الكويتي: يوم تاريخي مشهود للعلاقات الكويتية السعودية
منذ 4 أيام
أضف تعليق
النمو السكاني للكويتيين طبيعي… بالأرقام لا الأوهام
منذ 4 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سباق المشي الخامس ينطلق تحت شعار “صحتي في رياضتي 5”
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
وولفرهامبتون يوجع جوارديولا بسلاح تشيلسي
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
رونالدو ونيمار وريال مدريد يودعون 2019 من الباب الخلفي
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
الإمارات تقدم 300 مليون دولار منحة لدعم الأردن
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
“أرامكو” ترحب بالاتفاقية بين الكويت والسعودية لاستئناف انتاج المنطقة المقسومة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
وزير النفط الكويتي: يوم تاريخي مشهود للعلاقات الكويتية السعودية
منذ 4 أيام
أضف تعليق
النمو السكاني للكويتيين طبيعي… بالأرقام لا الأوهام
منذ 4 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
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تحقيقات
حوارات
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سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي
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السعودية.. توقيع اتفاقية لتوطين صيانة منظومة “باتريوت” وتجديدها
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منذ 20 ساعة
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تنشر مذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية حول المنطقة المقسومة
منذ يومين
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الملتقى الوطني للإصلاح يطالب السلطتين بإعادة إصدار قانون “الهيئة الوطنية العليا للانتخابات”
منذ 3 أيام
الوفيات
وفيات يوم السبت 28 ديسمبر 2019
منذ 6 دقائق
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