كشفت السعودية اليوم الأحد عن تفاصيل مقتل إرهابيين اثنين واعتقال ثالث خلال عملية أمنية وقعت بمدينة الدمام شرقي المملكة قبل أيام.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن متحدث رسمي باسم رئاسة أمن الدولة السعودي القول إنه “نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون بتجهيزها بالمتفجرات”.

وأضاف ان الجهود تمكنت من رصد وجود المركبة ويقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع (الملك سعود) بمدينة (الدمام) صباح الأربعاء الماضي.

وأوضح أنه “عند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما”.

وذكر ان المطلوبين أمنيا يدعيان أحمد سويد وعبدالله آل نمر وهما سعوديا الجنسية مشيرا الى ان العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على عنصر ثالث “تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه”.

واضاف انه تم ضبط مادة عجينية تزن خمسة كيلوجرامات داخل السيارة المعدة للعملية أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة إلى أنها مكونة من مادة (ار.دي.اكس) شديدة الانفجار بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.