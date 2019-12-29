وفيات يوم الاحد 29 ديسمبر 2019

صعفك تركي فالح مشعان الظفيري 39 عاماً «شُيع» الرجال: في المقبرة فقط، النساء: اشبيلية ، ق 1 ، ش 107 ، م 8، ت: 55539083 – 55010129.

حمود عبدالعزيز سعود العوضي 14 عاماً «شُيع»، الرجال: الدعية ، ديوان العوضي، النساء: الفحيحيل ، ق 1 ، ش 3 ، م 156، ت: 99999486 – 66631155.

أمينة عبداللطيف سالم منصور أرملة ، علي محمد الرجيبة، 76 عاماً «شُيعت» الرجال: العمرية ، ق 3 ، ش 3 ، م 30، النساء: العمرية ، ق 2 ، ش 1 ، م 1، ت: 66445566 – 95555900.

وليد مجبل فالح الندي 59 عاماً بعد «صلاة عصر غد الاثنين» الرجال: الروضة ، ق 1 ، شارع هشام بن عبدالملك ، م 1 النساء: بيان ، ق 5 ، ش 2 ، م 55، ت: 96672220 – 65056588.

خليف حمود ضحوي الدليلي 82 عاماً «شُيع» القصر ، ق 2 ، ش 5 ، م 7، ت: 51333325.