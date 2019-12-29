أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الأحد تنفيذ القوات الأمريكية “ضربات دفاعية دقيقة” ضد “منشآت” (كتائب حزب الله) في العراق وسوريا.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان في بيان إن الضربات الأمريكية جاءت “ردا على هجمات (كتائب حزب الله) المتكررة” على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) العاملة في إطار عملية (العزم الصلب).

وأضاف هوفمان أن الضربات من شأنها “إضعاف قدرة” (كتائب حزب الله) على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف العاملة في إطار عملية (العزم الصلب).

وأكد أن الضربات الدفاعية طالت خمسة مواقع تابعة ل(كتائب حزب الله) في العراق وسوريا موضحا أن المواقع المستهدفة تتضمن “مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة” تستخدم للتخطيط وتنفيذ هجمات على قوات التحالف.

وأشار الى ان ضربات (كتائب حزب الله) الأخيرة تضمنت هجوما بأكثر من 30 صاروخا على قاعدة عراقية بالقرب من (كركوك) أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية وفردين من قوات الأمن العراقية.

وشدد على أنه “على إيران ووكيلها (كتائب حزب الله) وقف هجماتها على الولايات المتحدة وقوات التحالف واحترام سيادة العراق لمنع أي أعمال دفاعية إضافية من جانب القوات الأمريكية”.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن أمس الأول الجمعة أن متعاقدا مدنيا أمريكيا قتل في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك شمالي العراق أسفر كذلك عن إصابة عدد من عناصر الخدمة الأمريكيين وأفراد عراقيين.