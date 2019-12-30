ذكرت تقارير إخبارية إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه اليوم الاحد بعدما فتح رجل النار داخل كنيسة مكتظة بالمصلين في ولاية (تكساس) الأمريكية قبل أن يقتله أحد حراس الامن المسلحين.

ونقلت شبكة (اي بي سي) الاخبارية الامريكية عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم القول إن اطلاق النار حدث في كنيسة (ويست فريواي) الواقعة في إحدى ضواحي مدينة (وايت سيتيلمنت) في (تكساس) وشوهد من خلال خدمة البث المباشر التابعة للكنيسة.

وأضافت انه تم نقل ثلاثة اشخاص إلى المستشفى توفي أحدهم في الطريق اليه بينما الآخر في حالة حرجة.

وتم الاعلان عن وفاة مطلق النار الذي لم يكشف عن اسمه في موقع الحادث بحسب مصادر المستشفى.