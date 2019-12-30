تأهل نادي النصر اليوم الاثنين للدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد ال27 لكرة القدم عقب فوزه على نظيره نادي الصليبخات بهدفين دون رد.

وسجل هدفي النصر في المواجهة التي جمعتهما على استاد ناصر العصيمي اللاعب طلال العجمي في الدقيقة 27 قبل أن يضيف زميله المحترف اندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 89 ليقصي الصليبخات من البطولة.

يذكر ان ناديي الكويت وخيطان تأهلا يوم امس الأحد للدور ذاته بعد فوزهما على اليرموك والفحيحيل.

ويواجه العربي في وقت لاحق اليوم الاثنين نظيره برقان ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.