مناصرو “حزب الله العراق” يهاجمون السفارة الأميركية ببغداد

أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في العراق، بأن مناصري ميليشيات “حزب الله العراق”، حاولوا الثلاثاء، اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.

ووفق للمراسل، فقد أحرق مناصرو ميليشيات ” حزب الله العراق “، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأميركية في بغداد .

وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، الثلاثاء.

وضرب الجيش الأميركي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأميركية.

وقال البنتاغون في بيان رسمي، إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى “كتائب حزب الله العراقي” الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي ، إن وزير الدفاع الأميركي ، أبلغه بالضربات الجوية في اتصال هاتفي قبلها بساعات.

وقال عبد المهدي إنه تم إبلاغه بتنفيذ الهجوم خلال ساعات، وأنه طلب إجراء مناقشات مباشرة، لكنه أُبلغ بأن القرار قد اتخذ، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه حاول إبلاغ الفصيل العراقي بالضربة الجوية الوشيكة، كما قال إن الحكومة تتبع سياسة عدم التفاعل بين الفصائل والقوات الأميركية.

كما أكد أن الطائرات الأميركية التي نفذت الضربة لم تأت من داخل العراق، وإن الهجوم لا يستند إلى أدلة، بل هو نتيجة للتوتر المتصاعد بين إيران وأميركا.

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