توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح الى المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الثلاثاء لتفقد القوات الكويتية المشاركة في عملية (اعادة الأمل).

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي انه يرافق الشيخ احمد المنصور سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح ووفد رفيع المستوى.