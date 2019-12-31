ترامب يتهم إيران بتنسيق هجوم السفارة الأميركية في بغداد

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بتنسيق هجوم على السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، وحمل طهران المسؤولية عن ذلك.

وقال دونالد ترامب في حسابه على تويتر، الثلاثاء، إن إيران تنسق هجوما على سفارة بلاده لدى العراق ، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وكتب ترامب قائلا “قتلت إيران متعاقدا أميركيا وأصابت كثيرين. قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما”.

وأضاف “الآن تنسق إيران هجوما على السفارة الأميركية في العراق . نحملهم المسؤولية كاملة”، وطالب السلطات العراقية باستخدام قواتها في حماية السفارة، التي تقع في المنطقة الخضراء الأكثر تحصينا في العراق، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ السلطات العراقية بذلك.

وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية قالوا، الاثنين، إن واشنطن أبدت ضبطا وصبرا في وجه الاستفزازات المتصاعدة من إيران أو الجماعات المدعومة من قبلها، ولكن حان الوقت لإعادة فرض الردع ضد العدوان الإيراني.

وكان زعماء ميليشيات عراقية تقدموا، الثلاثاء، المتظاهرين الذين اقتحموا السفارة الأميركية في بغداد.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بوصول زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق ، قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيات بدر ، هادي العامري، أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وذكرت مصادر عراقية أنه تم إجلاء السفير الأميركي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد، قبل أن يتمكن محتجون من اقتحام حرم السفارة.