الخارجية اللبنانية: غصن دخل إلى لبنان بصورة شرعية

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أنّ “كارلوس غصن دخل إلى لبنان فجر أمس بصورة شرعية، وفق ما أكد الأمن العام اللبناني. كما أنّ ‏ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منا وكل كلام عنها هو شأن خاص به”.

وأشارت في بيان، الى أنّ “لبنان وجّه ‏الى الحكومة اليابانية منذ سنة مراسلات رسمية عدّة بخصوص كارلوس غصن، بقيت من دون أي جواب، وقد تم تسليم ملف كامل عنها الى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته الى بيروت قبل ايام”، لافتةً إلى أنه “لا توجد مع اليابان أي اتفاقية للتعاون القضائي أو الاسترداد، لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي ‏المرتكز الذي تم اعتماده في المراسلات التي وجهها لبنان الى السلطات اليابانية”،مجدّدة “حرص لبنان على افضل العلاقات مع الدولة اليابانية”.