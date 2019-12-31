وفيات يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

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31 ديسمبر، 2019
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العربي يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس سمو ولي العهد
منذ يوم واحد
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النصر يتأهل للدور نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد
منذ يوم واحد
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نادي الكويت يتأهل لنصف نهائي كأس سمو ولي العهد
منذ يومين
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خيطان يتأهل للدور نصف النهائي بكاس سمو ولي العهد لكرة القدم
منذ يومين
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اقتصاد
المدير السابق لـNissan كارلوس غصن يغادر اليابان متجهاً للبنان
منذ 6 ساعات
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الخطوط الجوية اليابانية تمنح 50 ألف تذكرة مجانية للزوار الأجانب
منذ 8 ساعات
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بتكلفة تقارب 5 مليارات دولار.. الصين تقر مشروع سكة حديد
منذ 11 ساعة
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“الصندوق الكويتي” مول 986 مشروعا ب20 مليار دولار منذ تأسيسه
منذ يوم واحد
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روسيا 2018
العربي يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس سمو ولي العهد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
النصر يتأهل للدور نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نادي الكويت يتأهل لنصف نهائي كأس سمو ولي العهد
منذ يومين
أضف تعليق
خيطان يتأهل للدور نصف النهائي بكاس سمو ولي العهد لكرة القدم
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
المدير السابق لـNissan كارلوس غصن يغادر اليابان متجهاً للبنان
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
الخطوط الجوية اليابانية تمنح 50 ألف تذكرة مجانية للزوار الأجانب
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
بتكلفة تقارب 5 مليارات دولار.. الصين تقر مشروع سكة حديد
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
“الصندوق الكويتي” مول 986 مشروعا ب20 مليار دولار منذ تأسيسه
منذ يوم واحد
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الرأي
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مجتمع
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منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
العربي يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس سمو ولي العهد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
النصر يتأهل للدور نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نادي الكويت يتأهل لنصف نهائي كأس سمو ولي العهد
منذ يومين
أضف تعليق
خيطان يتأهل للدور نصف النهائي بكاس سمو ولي العهد لكرة القدم
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
المدير السابق لـNissan كارلوس غصن يغادر اليابان متجهاً للبنان
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
الخطوط الجوية اليابانية تمنح 50 ألف تذكرة مجانية للزوار الأجانب
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
بتكلفة تقارب 5 مليارات دولار.. الصين تقر مشروع سكة حديد
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
“الصندوق الكويتي” مول 986 مشروعا ب20 مليار دولار منذ تأسيسه
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
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مناصرو “حزب الله العراق” يهاجمون السفارة الأميركية ببغداد
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الوفيات
وفيات يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
منذ ساعتين
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