الذايدي لمحكومي “دخول المجلس” في تركيا: أغادركم وكأن روحي تغادر جسدي

“أغادر تركيا وكأن روحي تغادر جسدي”.. بهذه الكلمات عبّر مقرر المكتب الإعلامي لحركة العمل الشعبي “حشد” محمد الذايدي بعد انتهاء زيارته لمحكومي قضية دخول المجلس في تركيا.

وقال الذايدي في كلمته:

أغادر تركيا وكأن روحي تغادر جسدي، فكيف لا وأنا ترغمني الظروف على العودة إلى الكويت وترك من أتيت لأجلهم في اسطنبول، ومع ذلك لله الحمد الذي مكنني من الالتقاء بأسودنا في المهجر ضمير الأمة مسلم البراك وسالم النملان وخالد الطاحوس وجمعان الحربش وناصر الرداس ومحمد البليهيس وغيرهم من الأبطال الذين دافعوا عني وعن كل من يعيش على أرض الكويت الغالية، ودفعوا اثماناً غالية لمواقفهم النبيلة والشجاعة والنادرة .. لكم مني يا ابطالنا كل محبة وتقدير، وانحني لكم احتراماً لأن الانحناء لامثالكم رفعة وعزة، واعذروني واعذروا ضعفي تجاهكم، ونلتقي بحول الله وقوته قريباً في الكويت ..