اذن وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر اليوم الاربعاء بنشر كتيبة مشاة في منطقة عمليات القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) “فورا” استجابة للأحداث الاخيرة في العراق بتوجيه من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقال اسبر في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “بتوجيه من القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اذنت بنشر كتيبة مشاة من قوة الاستجابة الفورية (آي.ار.اف) التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا في منطقة العمليات التابعة ل(سنتكوم) وذلك استجابة للاحداث الاخيرة في العراق”.

واضاف “سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة فورا واعداد قوات اضافية من قوة الاستجابة الفورية للنشر على مدار الايام القليلة القادمة”.

واوضح اسبر ان هذا الاجراء يعد مناسبا ووقائيا اذ تم اتخاذه ردا على زيادة مستويات التهديد ضد الافراد والمنشآت الامريكية كالهجوم الذي تعرضت له السفارة الامريكية في بغداد يوم امس.

واكد ان “الولايات المتحدة ستحمي شعبها ومصالحها اينما وجدت في جميع انحاء العالم”.

وكانت السفارة الامريكية في بغداد تعرضت لهجوم في وقت سابق من يوم امس حمل الرئيس الامريكي دونالد ترامب ايران المسؤولية عنه.

ويأتي الهجوم على السفارة الامريكية بعد ضربات امريكية استهدفت الاحد الماضي مواقع ل(كتائب حزب الله) في العراق وسوريا ردا على هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمالي العراق تضم قوات للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) العاملة في اطار عملية (العزم الصلب) ادت الى مصرع متعاقد امريكي.