قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس ان طقس البلاد خلال عطلة نهاية الاسبوع سيكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط الامطار يوم غد الجمعة.

واوضح القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يضعف تدريجيا ليتقدم المنخفض الجوي من ناحية الجنوب الغربي مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

واضاف انه بذلك سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مشيرا الى انه مع زيادة تأثير المنخفض الجوي مساء غد الجمعة تتهيأ فرص الأمطار خصوصا على شمال شرقي البلاد.

وذكر ان الطقس كان صباح اليوم معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تصل سرعتها بين 6 الى 26 كيلو مترا في الساعة مبينا ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (20 الى 22) درجة مئوية وحالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج بارتفاع يتراوح بين قدم وثلاث اقدام.

وافاد ان الطقس مساء اليوم يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 الى 28 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 7 و10 درجات مئوية فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج بارتفاع يتراوح بين قدم وأربع أقدام.

وأشار القراوي إلى ان الطقس صباح غد الجمعة سيكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلو مترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج بارتفاع من 2 الى 4 أقدام.

وقال ان الطقس مساء غد سيكون مائلا للبرودة وغائما والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها بين 12 و 40 كيلو مترا في الساعة.

واضاف انه ستكون الفرصة مواتية لسقوط امطار متفرقة في وقت لاحق من مساء الغد ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 10 و12 درجة مئوية في حين تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج الذي يعلو أحيانا ويصل ارتفاعه بين 2 و6 أقدام.

اما حالة الطقس ليوم السبت فقد ذكر القراوي أنه في ساعات الصباح سيكون معتدلا وغائما إلى غائم جزئي والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وسرعتها ما بين 15 و42 كيلو مترا في الساعة.

واشار الى وجود فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 24 الى 26 درجة مئوية بينما تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج الذي يعلو أحيانا ويصل ارتفاعه بين 3 و6 أقدام.

واوضح ان الطقس مساء السبت سيكون باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها بين 15 و40 كيلو مترا في الساعة كما تظهر بعض السحب المتفرقة في حين تكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 7 و10 درجات مئوية وحالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج يعلو أحيانا وارتفاعه بين 3 و6 أقدام.